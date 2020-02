Carine oklestile prodajo viskija

New York/Edinburgh, 23. februarja - Trgovinski spor med EU in ZDA, katerega posledica so med drugim carine na uvoz viskija, so proizvajalce slednjega na obeh straneh precej prizadele. Izvoz ameriškega viskija v Evropo je lani upadel za 27 odstotkov, proizvajalci škotskega viskija pa opozarjajo, da bi lahko letos utrpeli za skupno sto milijonov funtov (120 milijonov evrov) škode.