Vlada za sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti s Kubo

Ljubljana, 20. februarja - Vlada je na dopisni seji sprejela pobudo za sklenitev sporazuma z Republiko Kubo o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti. S sporazumom nameravata državi spodbujati sodelovanje in izmenjavo izkušenj med ustanovami in organizacijami na področju kulture, izobraževanja, znanosti, športa in mladih.