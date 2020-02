Milan Golob novi direktor Šentjakobskega gledališča

Ljubljana, 20. februarja - Upravni odbor Šentjakobskega gledališča je po končanem razpisnem postopku za novega direktorja imenoval Milana Goloba, so sporočili iz gledališča. Zaupali so mu štiriletni mandat, v katerem se bo najprej seznanil s stanjem v tem ljubiteljskem gledališču, med njegovimi prednostnimi nalogami pa bodo tudi aktivnosti in prireditve v času 100-letnice.