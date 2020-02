Pojavnost gripe v Sloveniji nekoliko upada

Ljubljana, 20. februarja - Število obiskov bolnikov z gripi podobno boleznijo v ambulantah primarnega zdravstva je v minulem tednu še naprej upadalo, a je še vedno visoko, opažajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Še vedno so najbolj prizadeti otroci do 14. leta, pa tudi mladostniki, stari od 15 do 18 let. Nižja je tudi pojavnost akutnih okužb dihal.