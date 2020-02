Ljubljana, 20. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta zaradi prometne nesreče zaprta prehitevalni in vozni pas med Postojno in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani. Promet poteka samo po počasnem pasu. Za osebna vozila priporočajo že izvoz Razdrto in po regionalni cesti do Unca ali Logatca.