Newyorške borze uvodoma blizu izhodišč

New York, 20. februarja - Indeksi na newyorških borzah se v uvodnem delu trgovanja gibljejo v rdečem in blizu izhodišč. Vlagatelje po navedbah analitikov še naprej skrbi koronavirus, čeprav je Kitajska danes sporočila, da so znova zabeležili upad števila novih okužb s koronavirusom, piše francoska tiskovna agencija AFP.