Primorska avtocesta zaradi nesreče zaprta med Postojno in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani

Postojna, 20. februarja - Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Postojno in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center. Za osebna vozila priporočajo izvoz Razdrto in po regionalni cesti do Unca ali Logatca. Voznikom priporočajo, da pustijo med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.