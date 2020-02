RTVS ostro obsoja napade na novinarje in novinarsko delo

Ljubljana, 20. februarja - Radiotelevizija Slovenija (RTVS) opozarja, da se v zadnjih dneh na novinarje, urednike in druge njihove zaposlene stopnjujejo napadi in pritiski po telefonu, elektronski in navadni pošti ter na družbenih omrežjih. Razumejo jih kot napad na novinarsko delo in RTVS kot javni medijski servis ter jih ostro obsojajo.