Skrajno desni in rasistično motivirani teroristični napadi v Nemčiji

Berlin, 20. februarja - Skrajni desničarji so v minulih letih izvedli več napadov v Nemčiji. Pogosto so njihove žrtve tujega porekla, tako kot najverjetneje tudi sedaj v Hanauu, kjer je storilec ob svoji mami in sebi ubil še devet ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Sledi kronološki pregled skrajno desnih napadov v Nemčiji.