Zapriseglo 47 novih pomožnih policistk in policistov

Tacen, 20. februarja - V prostorih policijske akademije v Tacnu je danes slovesno zaprisegla šesta generacija pomožnih policistk in policistov. Novih 47 pomožnih policistk in policistov sta pozdravila tudi generalna direktorica policije Tatjana Bobnar in notranji minister Boštjan Poklukar, ki sta poudarila njihovo nepogrešljivo vlogo v policijski strukturi.