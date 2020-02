Odbora vlado pozivata k pripravi celovite strategije ravnanja z odpadki

Ljubljana, 20. februarja - Člani odborov DZ za zdravstvo ter za infrastrukturo, okolje in prostor so danes razpravljali o problematiki srednje Soške doline, ki še vedno čuti posledice proizvodnje azbesta v tamkajšnji cementarni, zdaj pa se boji dodatnega onesnaženja okolja. Vlado so pozvali k ukrepanju, med drugim naj pripravi celovito strategijo ravnanja z odpadki.