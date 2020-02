Spomladi delavnice za upravljanje starejših zaposlenih

Ljubljana, 23. februarja - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS med marcem in majem pripravlja cikel brezplačnih delavnic Zavzeti asi, namenjen izobraževanju vseh, ki se ukvarjajo z upravljanjem starejših zaposlenih. Cilj je poskrbeti, "da starejši zaposleni (p)ostanejo pomemben člen podjetja", so ta teden sporočili iz sklada.