Slovenski skavti dobrodelno podelili 15.600 evrov zbranih sredstev

Ljubljana, 20. februarja - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je z akcijo Luč miru iz Betlehema 2019 že 30. leto zapored zbiralo sredstva za dobrodelni namen, tokrat s sloganom Ne boj se goreti. Decembra so zbrali 15.600 evrov, ki so jih danes podelili Društvu Žarek, Slovenski karitas in Hčeram Marije pomočnice Brazilija.