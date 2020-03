V Grosuplju načrtujejo nov kulturni center z glasbeno šolo

Grosuplje, 1. marca - Občina Grosuplje je objavila javni natečaj za izbor najboljšega predloga za kulturni center, ki bo vseboval tudi prostore glasbene šole. Nahajal se bo med Taborsko cesto in železnico v bližini parkirne hiše. Vseboval bo dve dvorani in sedem manjših prostorov ter šest učilnic za skupinski in 24 učilnic za individualni pouk za potrebe glasbene šole.