Jazbec pred komisijo DZ: V javnosti le podatki iz državnih bank

Ljubljana, 20. februarja - Pred preiskovalno komisijo DZ o domnevnem pranju denarja v Novi KBM in domnevno nezakonitem financiranju SDS je danes pričal nekdanji guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec. Izpostavil je, da so se v javnosti pojavili le dokumenti iz Nove KBM, ne pa tudi iz drugih bank, kjer so pri preiskavi sumov pranja denarja zaznali italijansko tipologijo.