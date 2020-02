NSKS pozdravlja oprostitev koroškega Slovenca za poškodovanje krajevne table

Celovec, 20. februarja - V Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS) so danes pozdravili oprostitev koroškega Slovenca, ki je bil obtožen poškodovanja družbene lastnine, ker je na krajevno tablo poleg avstrijskega napisa Sielach nalepil še napis v slovenščini Sele. Poudarili so, da oprostilna sodba še ne pomeni pravilne rešitve za to vas.