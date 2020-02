Bloomberg bo plačal po 2500 dolarjev na mesec za pohvale na družbenih omrežjih

New York, 20. februarja - Eden od demokratskih predsedniških kandidatov Michael Bloomberg, ustanovitelj tiskovne agencije Bloomberg, je napovedal, da bo več kot 500 Američanom plačal po 2500 dolarjev na mesec, da ga hvalijo na družbenih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter. Nekdanji župan New Yorka naj bi za to porabil več kot milijon dolarjev na mesec.