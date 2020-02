Sporočilo uredništvom - izjava za medije glede vrnitve slovenskih potnikov s križarke Diamond Princess in postopkov ob njihovi vrnitvi

Ljubljana, 20. februarja - Vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter, državna sekretarke na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek in Maja Sočan z NIJZ bodo danes ob 14. uri na MZZ na Prešernovi 25 v Ljubljani dali izjavo za medije glede vrnitve slovenskih potnikov s križarke Diamond Princess in postopkov ob njihovi vrnitvi, so sporočili z MZZ. (STA)