Brazilski Petrobras lani z rekordnim dobičkom

Rio de Janeiro, 20. februarja - Brazilska državna naftna družba Petrobras je lani ustvarila 40,1 milijarde realov (10,2 milijarde dolarjev, 9,44 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 55,7 odstotka več kot predlani in največ doslej. Kot so pojasnili v družbi, so uspeli znižati proizvodne stroške in odprodati nekaj premoženja.