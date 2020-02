Muzejske učne ure Slovenskega šolskega muzeja v letu 2019 do rekordnega obiska

Ljubljana, 23. februarja - Muzejske učne ure Slovenskega šolskega muzeja, ki obiskovalce ponesejo v preteklost, so v letu 2019 dosegle rekordnih skoraj 15.000 obiskovalcev. Med temi je največ osnovnošolcev, najbolj obiskani meseci pa so na začetku in koncu šolskega leta, je pojasnila Mateja Pušnik iz Slovenskega šolskega muzeja.