Evropska sredstva za ureditev obrtne cone Ugar v Ribnici

Ljubljana/Ribnica, 20. februarja - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt gradnje in rekonstrukcije komunalne in cestne infrastrukture v obrtni coni Ugar v Ribnici. Vrednost projekta je 2,4 milijona evrov, od tega bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 1,5 milijona evrov.