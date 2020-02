Storilec iz Hanaua imel domnevno skrajno desni motiv

Wiesbaden, 20. februarja - Po strelskih napadih z najmanj devet mrtvimi v nemškem mestu Hanau je preiskavo že ponoči prevzelo zvezno generalno tožilstvo, so sporočili danes. Strelec, ki so ga našli mrtvega v stanovanju, naj bi imel domnevno skrajno desni motiv in je bil sovražen do tujcev, poroča več nemških medijev.