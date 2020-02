V Eti Cerkno si želijo takojšnje sanacije ceste čez Kladje

Cerkno, 20. februarja - V podjetju Eta Cerkno so v sredo državo znova pozvali, naj čim prej zagotovi najnujnejšo sanacijo vsaj šestih kilometrov najbolj nevarnih odsekov na državni cesti čez Kladje. Spomnili so, da so glavni zaposlovalec na Cerkljanskem, to cesto pa uporabljajo številni njihovi zaposleni.