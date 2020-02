Letos na voljo 480 brezplačnih meritev radioaktivnega radona v gospodinjstvih

Ljubljana, 20. februarja - Zavod za varstvo pri delu (ZVD) že tretje leto zapored izvaja brezplačne meritve radona v zasebnih hišah in stanovanjih v tistih občinah, ki so na področjih z večjo koncentracijo tega radioaktivnega plina, zato gospodinjstva vabijo k prijavi na meritve. Poleg tega zagotavlja meritve v šolah in vrtcih po Sloveniji.