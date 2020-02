Ljubljana, 20. februarja - Javna tribuna z naslovom Produkcijski pogoji za kulturo: izziv in dolžnost za Evropsko prestolnico kulture, ki jo pripravljajo Ljubljana EPK 2025, Mestna občina Ljubljana in Kino Šiška, bo danes ob 10. uri v Kinu Šiška, so sporočili iz Kina Šiška. (STA)