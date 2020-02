Dallas z zmago na vrh zahodne konference

Dallas, 20. februarja - Hokejisti Dallas Stars so v severnoameriški ligi NHL doma gostili Arizona Coyotes in po zaslugi Jamieja Oleksiaka, ki je po podaji Aleksandra Radulova dosegel prvi gol na 26 tekmah, prišli do tesne zmage s 3:2. To je bila za zvezde še peta zmaga na zadnjih šestih tekmah, s katero so se na vrhu zahodne konference izenačili s St. Louis Blues.