O domnevnem vohunjenju za politiki še parlamentarna preiskovalna komisija

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 19. februarja - Komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler je odločila, da začenja s preiskovanjem morebitne zlorabe obveščevalno-varnostnih služb proti poslancem in ministrom iz političnih namenov. Od policije bodo zahtevali podatke, ki jih Knovs v torkovem nadzoru na policiji ni dobil. Iz policije so sporočili, da so navedbe že začeli preverjati.