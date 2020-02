Do socialne pravičnosti po navedbah ZN vodi odprava neenakosti

New York/Ljubljana, 20. februarja - Socialna pravičnost je osnovno načelo za mirno in uspešno sožitje tako med narodi kot v okviru posameznega naroda, izpostavljajo Združeni narodi (ZN) ob današnjem svetovnem dnevu socialne pravičnosti. Tokrat poteka pod geslom Z odpravljanjem neenakosti do socialne pravičnosti.