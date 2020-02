Razvili ultrazvočno napravo za hitrejše polnjenje baterij

San Diego, 20. februarja - Znanstveniki na kalifornijski univerzi San Diego so razvili napravo, ki oddaja ultrazvočne valove ter s tem omogoča hitrejše polnjenje ter podaljšuje življenjsko dobo litijevih baterij. Zdaj nameravajo to napravo integrirati v litij-ionske baterije za komercialno rabo, so pojasnili.