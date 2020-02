Svetino v Piranu opozorili, da reorganizacija centrov za socialno delo ni prinesla želenih rezultatov

Piran, 19. februarja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je prvič v mandatu mudil v Občini Piran, kjer je med drugim obiskal upravno enoto, center za socialno delo in občinsko upravo. Na centru za socialno delo so mu med drugim povedali, da reorganizacija centrov ni prinesla želenih rezultatov, so sporočili z Občine Piran.