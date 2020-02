Sindikat policistov Slovenije obsoja poskuse diskreditacij policistov

Ljubljana, 19. februarja - Sindikat policistov Slovenije "najostreje javno obsoja neupravičene in zlonamerne poskuse diskreditacij posameznih policistk in policistov, ki so zaradi svojega profesionalnega dela očitno posegli tudi v posamezne interesne sfere in so zdaj deležni medijskih obračunavanj". Pozivajo k vzpostavitvi kariernega sistema.