Ljubljana, 21. februarja - Gradnja slovenskega paviljona za Expo v Dubaju poteka po načrtih, so za STA pojasnili v Riku, ki je bil s KTNK samostojnega podjetnika Andreja Kotnika izbran za postavitev paviljona. Trenutno izvajajo zemeljska dela in urejajo zaščito gradbene jame, potekajo tudi izkopi in temeljenje.