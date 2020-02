Vražje Slovenke na Ljubnem merijo na zmagovalni oder

Ljubljana, 19. februarja - Konec sezone na Ljubnem ob Savinji smučarske skakalke čaka vrhunec sezone svetovnega pokala z ekipno in posamično tekmo. Pod Rajhovko se bodo zbrale vse najboljše z izjemo poškodovane Urše Bogataj, "vražje" Slovenke, ki so si vzdevek izposodile od nekdanjih smučark, pa na čelu z Emo Klinec in Niko Križnar merijo na zmagovalni oder.