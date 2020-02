Za najmanj 14 mrtvih v Pakistanu domnevno kriv sojin prah

Islamabad, 19. februarja - V mestu Karači na jugu Pakistana je v zadnjih štirih dneh iz še nepojasnjenih razlogov umrlo najmanj 14 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti, ki preiskujejo, ali bi bil za to lahko kriv sojin prah. Skrivnostne smrti so sicer v zadnjih dneh sprožile špekulacije o poškodbi jedrskega reaktorja v mestu ter povzročile paniko.