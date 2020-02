Na severovzhodu države pripravljeni na letošnji vpis v vrtce

Maribor/Ptuj/Murska Sobota, 20. februarja - V največjih občinah severovzhodne Slovenije so pripravljeni na začetek vpisa v vrtce za naslednje šolsko leto. Te bodo večinoma izvedli februarja in marca, šele takrat pa bo natančno jasno, kakšne so potrebe, a večjih težav ne pričakujejo. Tudi podražitev za zdaj še ne napovedujejo, ponekod pa se lotevajo novih naložb v vrtce.