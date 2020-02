Vzrok eksplozije v novomeškem Brezju razstavljanje ročne bombe

Novo mesto, 19. februarja - Novomeški kriminalisti so ugotovili, da je bil vzrok petkove eksplozije v naselju Brezje, ki je poškodovala dve osebi, razstavljanje ročne bombe iz druge svetovne vojne, t. i. italijanske paradajzarice. Oče in sin sta namreč razstavljala vsak svojo bombo, pri čemer je sinovo razneslo in oba poškodovalo. Policija bo oba poškodovana ovadila.