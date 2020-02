Ljubljana, 19. februarja - Generalni sekretar SAB Jernej Pavlič bo dal izjavo za medije glede morebitnih prisluhov in zbiranja obremenilnih gradiv zoper predstavnike SAB ob 13.30 v preddverju dvoran na Tomšičevi v DZ, in ne pred vhodom v DZ na Šubičevi 4, kot so sprva sporočili iz stranke.