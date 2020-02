Na debeli četrtek se mora miza šibiti pod pustnimi dobrotami

Ljubljana/Šenčur/Cerknica/Mozirje, 20. februarja - Na današnji četrtek pred pustnim torkom, v ljudskem jeziku znan kot debeli četrtek, se mora miza po izročilu šibiti pod mastnimi in nasitnimi jedmi. Na jedilniku so denimo svinjsko suho meso, potica z nadevom iz ocvirkov in krofi. Ponekod se bodo začela tudi večdnevna pustovanja, tako v Cerknici in Mozirju.