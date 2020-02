Biatlon še en olimpijski cikel na javnih televizijah

Anterselva, 19. februarja - Mednarodna biatlonska zveza (IBU) je podaljšala sodelovanje z Evrovizijo še za en olimpijski cikel oziroma do konca sezone 2025/26, so danes potrdili na IBU. Pri IBU so dodali, da gre za finančno rekorden dogovor, ki bo IBU omogočal vlaganje v razvoj športa.