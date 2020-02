Zaključena nadgradnja desnega tira na odseku Zidani Most-Rimske Toplice

Zidani Most, 22. februarja - Slovenske železnice so ta mesec za železniški promet po petih mesecih nadgradnje odprle desni tir na železniškem odseku Zidani Most-Rimske Toplice. Nadgradnja, ki se je začela avgusta lani, je zajemala zamenjavo tirne grede, tirov, vozne mreže ter signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav v dolžini okoli 7,5 kilometra.