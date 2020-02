V Moravčah razstrelili bankomat

Ljubljana, 19. februarja - Ljubljanske policiste so okoli 4. ure obvestili o sproženem alarmnem signalu na bankomatu v Moravčah. Ugotovili so, da so neznanci s pomočjo neznane eksplozivne snovi razstrelili bankomat v trgovskem objektu. S tem so povzročili večjo škodo na samem objektu in bankomatu, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.