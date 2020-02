Tedenski pregled - svet od 14. do 20. 2.

Ljubljana, 21. februarja - Začel se je izredni vrh voditeljev EU o prihodnjem večletnem proračunu EU. Na Kitajskem število žrtev virusa še naprej narašča, z ladje Diamond Princess, ki je bila v karanteni na Japonskem, so začeli izkrcavati potnike. Münchenska varnostna konferenca je jasno pokazala globok prepad med ZDA in Evropo v stališčih do reševanja svetovnih konfliktov.