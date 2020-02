OZS opozarja na škodo zaradi domnevnega medijskega linča živilskih obratov

Ljubljana, 19. februarja - Sekcija živilcev, sekcija za gostinstvo in turizem ter odbor mesarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) je danes opozorila na škodo, ki nastaja z "medijskim linčem" živilskih in gostinskih obratov. Kot so opozorili, izenačevanje obratov z velikimi kršitvami in zgolj manjšimi napakami povzroča preplah med potrošniki.