Belakova in Bertoncelj na peti celini v lov za OI

Melbourne, 20. februarja - Slovenska telovadca Teja Belak na preskoku in Sašo Bertoncelj na konju z ročaji bosta v današnjih kvalifikacijah prve tekme svetovnega pokala letos že opravila majhen korak na poti do olimpijskih iger. Uvodna tekma sezone v Melbournu, obenem pa druga od zadnjih štirih kvalifikacijskih v boju za Tokio, bo trajala do nedelje.