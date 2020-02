Koper, 19. februarja - Policisti so v torek zvečer na izvozu Kastelec prestregli 26-letnega državljana Albanije, ki je v avtomobilu nezakonito prevažal pet državljanov Turčije, so sporočili s koprske policijske uprave. Zoper voznika bo podana kazenska ovadba, državljane Turčije, ki so nezakonito prestopili mejo, pa bodo po zaključenih postopkih vrnili na Hrvaško.