Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 19. februarja - Danes bo zmerno do pretežno oblačno, dopoldne na Primorskem ob šibki burji še deloma jasno. Predvsem zvečer bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Prehodno bo zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.