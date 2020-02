Živa Dvoršak bo prva violina v Stoletni dvorani

Ljubljana, 20. februarja - Pred slovensko strelsko reprezentanco je eno najbolj pomembnih tekmovanj v letošnji sezoni. Na evropskem prvenstvu z zračnim orožjem med 23. februarjem in 2. marcem bo nastopilo deset strelcev in strelk, od tega šest v članski in štirje v mladinski konkurenci, prva violina slovenske izbrane vrste v Stoletni dvorani v Vroclavu pa bo Živa Dvoršak.