Dve podaji Kopitarja premalo za uspeh v Kanadi

Winnipeg, 19. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL gostovali v Kanadi pri Winnipeg Jets, ki so zmagali s 6:3. Blake Wheeler je za gostitelje na svoji 700. tekmi NHL dosegel dva gola in podajo. Pri kraljih, ki so prvič igrali brez zvezdnika Tylerja Toffolija; ta bo odslej nosil dres Vancouvra, je Anže Kopitar dosegel dve podaji.