Bedene v Marseillu napredoval v drugi krog

Marseille, 19. februarja - Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je v prvem krogu turnirja v Marseillu (769,670 evrov nagradnega sklada) s 4:6, 6:4 in 7:5 po dveh urah in 22 minutah premagal petega nosilca in 17. igralec svetovne lestvice, Rusa Karena Kačanova. Bedene je kot najboljši Slovenec na 47. mestu lestvice ATP.