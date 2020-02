Zmaga za Oblaka, Haalandova gola dovolj za prednost Borussie

Ljubljana, 18. februarja - Nogometaši v ligi prvakov so začeli osmino finala. Madridski Atletico Jana Oblaka je gostil branilca naslova Liverpool in zmagal z 1:0. Borussia Dortmund pa je gostila Paris St. Germain in ga premagala z 2:1 po dveh zadetkih norveškega čudežnega dečka Erlinga Haalanda.